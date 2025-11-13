Жители ряда населенных пунктов Рязанской области останутся без света

С 09:00 до 17:00 14 ноября света не будет в деревнях Лихунино, Кузьмино, Крутово, Макарово, Корякино, селе Лесуново Клепиковского района. Причина — плановые ремонтные работы.