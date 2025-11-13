Жительницу Рыбного осудили за кражу с банковского счета

6 ноября Рыбновский районный суд вынес приговор 23-летней жительнице города Рыбное, которая признана виновной в совершении трех краж с банковского счета. Об этом сообщает пресс-служба Рыбновского районного суда. Обвиняемая полностью признала свою вину. Суд учёл смягчающие обстоятельства и данные о личности подсудимой, в результате чего она была признана виновной по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ. В качестве наказания ей назначено два года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор суда пока не вступил в законную силу.

