«Зелёный сад — наш дом» помог больнице № 11 приобрести уникальный аппарат дистанционного дробления камней мочевой системы

«Зелёный сад — наш дом» помог больнице № 11 приобрести уникальный аппарат дистанционного дробления камней мочевой системы и отремонтировать операционную, где установили оборудование. Об этом сообщили в пресс-службе строительной компании.

Отмечается, что немецкий литотриптер для дистанционного дробления камней мочевой системы признан лучшим в мире. Он позволяет без разреза удалить камни в почках, мочеточнике и мочевом пузыре.

«Аппарат с огромным функционалом, широкими возможностями. Мы долго к этому шли и очень рады, что новейшая медицинская техника будет работать на благо наших граждан», — подчеркнул главный врач больницы № 11 Роман Васин.

Также он отметил, что за год операции на литотриптере врачи смогут сделать более чем шестистам пациентам.

Как рассказал Васин, в Рязанской области заболевание мочекаменной болезнью распространено: встречается 600 случаев на 100 тысяч населения. Рецидив наблюдается в 80% случаев в течение 5 лет.

О том, как шла работа над проектом по установке аппарата и ремонту операционной, рассказал управляющий директор ГК «Зелёный сад — наш дом» Андрей Оришкевич.

«Сегодня мы поставили точку в большом добром деле, которое началось в 2024 году. В нём участвовали несколько рязанских организаций: Росимущество, медуниверситет, 11-я больница, „Зелёный сад“. Мне приятно сказать, что наша компания помогала на всех этапах этого проекта. В 11-й больнице смонтирован и апробирован прибор для дистанционного дробления камней. Он уникальный, такого нет в ближайших областях, он нужен многим людям. Здорово, что мы завершили это доброе дело в канун 25-летия компании. Свою руку приложили отделочный участок, общестроительный участок, технадзор „Зелёного сада“… Горжусь этой работой. Рад, что она закончилась успешно», — отметил Андрей Оришкевич.

Сейчас литотриптер регистрируют в Росздравнадзоре по Рязанской области.