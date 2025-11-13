ВВС: предстоящая зима может стать для Украины самой опасной с начала СВО

Отмечается, что существуют риски для энергетики, инфраструктуры и отопления. Кроме того, Украина столкнется с финансовым кризисом в переходе в 2026 год и в феврале у страны закончатся деньги.

Предстоящая зима может стать для Украины самой опасной с начала СВО. Об этом сообщает Газета.RU со ссылкой на ВВС.

