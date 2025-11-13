Рязань
В ВТБ выяснили, сколько свободных денег россияне хранят на карте

В ВТБ выяснили, сколько свободных денег россияне хранят на карте. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Отмечается, что средний остаток свободных средств на картах составляет 52,3 тысяч рублей. Однако у разных поколений тренд на свободные деньги отличается.

У зумеров (родившиеся в период с 1997 по 2012 год) средний остаток на карте увеличился за год на 26%, до 15,3 тысяч рублей. У бэби-бумеров (родившиеся до 1965 года) средняя сумма на счету достигла 81,3 тысяч рублей, что на 1% больше, чем годом ранее.

Поколение X (родившиеся в период с 1965 по 1980 год) сократило среднюю сумму на картах на 4%, до 52,8 тысяч рублей, а у миллениалов (родившиеся с 1981—1996 год) снижение составило 1,7%, до 38,4 тысяч рублей.

При этом, как отметили в пресс-службе банка, средний остаток средств на картах клиентов остается на стабильном уровне.

«Этому способствует в том числе возможность получения дополнительных категорий кешбэка за хранение средств на счетах карты», — отметили в публикации.