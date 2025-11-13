Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 13
Птн, 14
Сбт, 15
ЦБ USD 81.29 -0.07 13/11
ЦБ EUR 94.19 -0.01 13/11
Нал. USD 81.02 / 81.00 13/11 11:51
Нал. EUR 94.20 / 95.02 13/11 11:51
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
1 446
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
6 826
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
6 240
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
6 271
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В Рыбном маникюрщицу осудили за мошенничество с соцвыплатами
5 ноября Рыбновский районный суд признал виновной мастера ногтевого сервиса, 1987 г. р. в мошенничестве при получении социальных выплат, сообщает пресс-служба суда. Женщина предоставила ложные сведения, незаконно получив 350 тыс. рублей от «Управления соцзащиты Рязанской области». Она признала вину и частично возместила 70 тыс. рублей. Суд учёл раскаяние и положительные характеристики, что смягчило наказание. По ч. 3 ст. 159.2 УК РФ ей назначен штраф 110 тыс. рублей, а также удовлетворён иск прокурора о взыскании 280 тыс. рублей ущерба. Приговор пока не вступил в законную силу.

5 ноября Рыбновский районный суд вынес приговор мастеру ногтевого сервиса, родившейся в 1987 году, за мошенничество при получении социальных выплат. Об этом сообщает пресс-служба Рыбновского районного суда.

Женщину обвинили в предоставлении ложных сведений для незаконного получения государственной помощи, что привело к ущербу в размере 350 тысяч рублей для государственного казённого учреждения «Управление социальной защиты населения Рязанской области».

В ходе судебного разбирательства обвиняемая полностью признала свою вину и частично возместила ущерб, выплатив 70 тысяч рублей. Суд учёл её раскаяние и положительные характеристики, что повлияло на смягчение наказания.

По итогам рассмотрения дела женщину признали виновной по части 3 статьи 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат») и назначили штраф в размере 110 тысяч рублей в доход государства. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск прокурора Рыбновского района, постановив взыскать с подсудимой 280 тысяч рублей в счёт возмещения причинённого ущерба.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.