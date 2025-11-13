В Рыбном маникюрщицу осудили за мошенничество с соцвыплатами

5 ноября Рыбновский районный суд вынес приговор мастеру ногтевого сервиса, родившейся в 1987 году, за мошенничество при получении социальных выплат. Об этом сообщает пресс-служба Рыбновского районного суда.
Женщину обвинили в предоставлении ложных сведений для незаконного получения государственной помощи, что привело к ущербу в размере 350 тысяч рублей для государственного казённого учреждения «Управление социальной защиты населения Рязанской области».
В ходе судебного разбирательства обвиняемая полностью признала свою вину и частично возместила ущерб, выплатив 70 тысяч рублей. Суд учёл её раскаяние и положительные характеристики, что повлияло на смягчение наказания.
По итогам рассмотрения дела женщину признали виновной по части 3 статьи 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат») и назначили штраф в размере 110 тысяч рублей в доход государства. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск прокурора Рыбновского района, постановив взыскать с подсудимой 280 тысяч рублей в счёт возмещения причинённого ущерба.
Приговор суда пока не вступил в законную силу.