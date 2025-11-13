В Рязанской области с 14 ноября изменится расписание некоторых электричек

В расписание двух пригородных поездов внесены корректировки. Электричка № 6257 Рязань-1 — Узуново будет отправляться в 14:57, на 17 минут раньше обычного расписания. Кроме того, на маршруте будет отменена остановка «Жилые дома». Поезд № 6995 Рязань-2 — Москва-Казанская будет отправляться в 14:19, также на 17 минут раньше расписания.

Отмечается, что 14, 17 и 18 ноября на перегоне Рыбное — Дягилево пройдет ремонт пути протяженностью два километра, а также работы по модернизации объектов энергообеспечения.

