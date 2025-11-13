В Рязанской области мужчины угнали автомобиль, чтобы поехать на застолье

Инцидент произошел в Ухоловском районе. В полицию обратился 50-летний местный житель. Он рассказал, что приехал в гости к знакомым в село Александровка на своем автомобиле Citroen. В какой-то момент мужчина заснул, а когда проснулся, автомобиля уже не было. Выяснилось, что иномарку угнали двое мужчин, находившихся на том же мероприятии. 48-летний житель Александровки и 33-летний житель Сапожка угнали машину, чтобы покататься. В какой-то момент их пригласили на застолье в Сапожок, где их и задержали полицейские. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Угонщикам грозит до 7 лет лишения свободы.

В Рязанской области мужчины угнали автомобиль, чтобы поехать на застолье. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Инцидент произошел в Ухоловском районе. В полицию обратился 50-летний местный житель. Он рассказал, что приехал в гости к знакомым в село Александровка на своем автомобиле Citroen. В какой-то момент мужчина заснул, а когда проснулся, автомобиля уже не было.

Выяснилось, что иномарку угнали двое мужчин, находившихся на том же мероприятии. 48-летний житель Александровки и 33-летний житель Сапожка угнали машину, чтобы покататься. В какой-то момент их пригласили на застолье в Сапожок, где их и задержали полицейские.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Угонщикам грозит до 7 лет лишения свободы.