В Рязанской области мужчина хотел убить знакомую металлическим ломом
В Рязанской области мужчина хотел убить знакомую металлическим ломом. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В отдел обратилась 52-летняя жительница села Гавриловское Спасского района и сообщила, что скрылась от нетрезвого приятеля, который угрожает убить ее металлическим ломом, и боится вернуться домой.

Правоохранители установили, что к инциденту причастен 32-летний сельчанин. Мужчину разыскали и доставили в отдел полиции.

Возбуждено уголовное дело.