В Рязанской области мужчина хотел убить знакомую металлическим ломом

В отдел обратилась 52-летняя жительница села Гавриловское Спасского района и сообщила, что скрылась от нетрезвого приятеля, который угрожает убить ее металлическим ломом, и боится вернуться домой. Правоохранители установили, что к инциденту причастен 32-летний сельчанин. Мужчину разыскали и доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело.

