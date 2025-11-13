В Рязани врачи спасли 92-летнюю пенсионерку

Отмечается, что изначально женщина обратилась в 14-ю городскую поликлинику с жалобами на одышку (или: с затруднением дыхания). Пенсионерке диагностировали пневмонию и на скорой доставили в ОКБ. Там рязанке поставили окончательный диагноз — двусторонняя пневмония средней степени тяжести. Объем поражения легких составлял 60%. Кроме того, у пациентки был ряд сопутствующих заболеваний, таких как, диабет 2 типа. Женщину подключили к аппарату ИВЛ. За ее жизнь врачи боролись на протяжении 20 дней. Рязанку вылечили и выписали из больницы.

В Рязани врачи спасли 92-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба ОКБ.

Отмечается, что изначально женщина обратилась в 14-ю городскую поликлинику с жалобами на одышку (или: с затруднением дыхания). Пенсионерке диагностировали пневмонию и на скорой доставили в ОКБ.

Там рязанке поставили окончательный диагноз — двусторонняя пневмония средней степени тяжести. Объем поражения легких составлял 60%. Кроме того, у пациентки был ряд сопутствующих заболеваний, таких как, диабет 2 типа.

Женщину подключили к аппарату ИВЛ. За ее жизнь врачи боролись на протяжении 20 дней.

Рязанку вылечили и выписали из больницы.