В Рязани возбудили дело о покушении на убийство из-за ножевого ранения
В Рязани возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Следственный комитет начал расследование в отношении 37-летнего местного жителя, который ранее уже имел проблемы с законом. Инцидент произошел 12 ноября 2025 года ночью, когда подозреваемый во время ссоры с 41-летним мужчиной, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил его ножом в грудь. Пострадавшему вовремя оказали медицинскую помощь, и он выжил. Сейчас следствие проводит необходимые экспертизы и собирает доказательства. Вопрос о мере пресечения для подозреваемого решается, и его могут отправить под стражу.

Инцидент произошел 12 ноября 2025 года ночью, когда подозреваемый во время ссоры с 41-летним мужчиной, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил его ножом в грудь. Пострадавшему вовремя оказали медицинскую помощь, и он выжил.

Сейчас следствие проводит необходимые экспертизы и собирает доказательства. Вопрос о мере пресечения для подозреваемого решается, и его могут отправить под стражу.