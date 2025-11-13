В Рязани возбудили дело о покушении на убийство из-за ножевого ранения

В Рязани возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Следственный комитет начал расследование в отношении 37-летнего местного жителя, который ранее уже имел проблемы с законом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 12 ноября 2025 года ночью, когда подозреваемый во время ссоры с 41-летним мужчиной, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил его ножом в грудь. Пострадавшему вовремя оказали медицинскую помощь, и он выжил.

Сейчас следствие проводит необходимые экспертизы и собирает доказательства. Вопрос о мере пресечения для подозреваемого решается, и его могут отправить под стражу.