В Рязани столкнулись две иномарки

Авария произошла вечером 12 ноября на перекрестке улиц Маяковского и Краснорядской. «Мужчина на черном КИА, хотел повернуть направо с левой полосы, вклинился в средний ряд, что привело к столкновению с белым „Чанганом“, который со среднего ряда поворачивал направо в средний ряд», — уточнили очевидцы. Участники ДТП разыскивают свидетелей инцидента. Всех, кто видел момент аварии, просят звонить по номеру +7 (985) 682-93-34.

В Рязани столкнулись две иномарки. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП и ДТП Рязань».

Авария произошла вечером 12 ноября на перекрестке улиц Маяковского и Краснорядской.

«Мужчина на черном КИА, хотел повернуть направо с левой полосы, вклинился в средний ряд, что привело к столкновению с белым „Чанганом“, который со среднего ряда поворачивал направо в средний ряд», — уточнили очевидцы.