В Рязани случилась авария с участием «Форда»

Как отметили очевидцы, ДТП произошло 13 ноября на улице Циолковского. Судя по кадрам, столкнулись «Форд» и «Лада». Согласно данным сервиса «Яндекс карты», движение на участке дороги затруднено. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.