В Рязани произошло еще одно ДТП

Как рассказали очевидцы, ДТП случилось 13 ноября около Центрального автовокзала на Московском шоссе. Судя по кадрам, столкнулись две легковушки и, предположительно, «Газель». Движение на участке дороги затруднено. Информация о пострадавших и подробности уточняются.