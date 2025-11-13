В Рязани отремонтировали участок дороги на улице Юбилейной

Протяженность участка — 450 метров. Он расположен между улицами Новаторов и Крупской. Подрядчик заменил асфальт на проезжей части и парковке, сделал тротуары, установил новые дорожные знаки и нанес разметку.