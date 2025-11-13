В Рязани осудили двоих мужичн за разбойное нападение

Установлено, что осужденные узнали о значительной сумме биткоинов, хранящейся на криптокошельке местного жителя. Они приехали в Рязань и начали следить за потерпевшим, чтобы выяснить его материальное положение, распорядок дня и получить информацию о профессиональной деятельности. В один из дней фигуранты, используя электрошокеры и нож, угрозами заставили перевести его 13 млн 200 тысяч рублей в криптовалюте.

В Рязани осудили двоих мужичн за разбойное нападение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Суд приговорил подсудимых к лишению свободы на сроки от 8 лет 2 месяцев до 8 лет 7 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.