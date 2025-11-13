В Рязани директор компании скрыла миллионы от налогов и получила штраф

Рязань
В Октябрьском районном суде Рязани завершилось дело генерального директора ООО «П», гражданки М., обвинённой в сокрытии денежных средств от налоговой. В 2023 году у компании образовалась задолженность почти 2 млн рублей по налогам и взносам. С ноября 2023 по март 2025 года М. просила заказчиков переводить деньги на счета других организаций, чтобы избежать списания на долг. В результате она скрыла и использовала более 3,5 млн рублей. М. признала вину, суд оштрафовал её на 220 тысяч рублей. Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.

В Октябрьском районном суде Рязани завершилось дело против генерального директора ООО «П», гражданки М., которая была обвинена в сокрытии денежных средств от налоговой службы. Об этом пишет пресс-служба суда.

В 2023 году у компании образовалась задолженность по налогам и страховым взносам на сумму почти 2 миллиона рублей. Несмотря на требования налоговых органов, компания не уплатила долг.

Суд установил, что с ноября 2023 года по март 2025 года М. направляла письма своим заказчикам с просьбой перечислять деньги на счета других организаций, чтобы избежать списания средств на погашение долга. В результате ей удалось скрыть и использовать более 3,5 миллионов рублей.

На судебном заседании М. признала свою вину. Суд назначил ей штраф в размере 220 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.