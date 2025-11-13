В России высказались о необходимости радикальных реформ ЖКХ

Ассоциация предприятий ЖКХ заявила о необходимости срочной реформы тарифной системы, так как россияне оплачивают лишь 50% реальной стоимости коммунальных услуг, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Сергея Миронова, главу партии «Справедливая Россия». Миронов подчеркнул, что текущие тарифы не стимулируют модернизацию инфраструктуры и выгодны только монополистам в сфере тепла и электроэнергии. Для улучшения ситуации нужны триллионные инвестиции, которые должны поступать из бюджета, а не от населения. Он предложил заморозить тарифы и провести масштабный аудит расходов. По данным Генпрокуратуры, более 7 млрд рублей, собранных за ЖКУ, использовались не по назначению.

Ранее министерство строительства и ЖКХ России предложило радикально реформировать сферу ЖКХ, чтобы обеспечить бюджетное финансирование ремонта частных коммунальных объектов. Миронов выразил согласие с Ассоциацией предприятий сферы ЖКХ в том, что дальнейшее игнорирование проблем отрасли недопустимо.