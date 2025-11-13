Рязань
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
1 448
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
6 837
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
6 244
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
6 289
В России высказались о необходимости радикальных реформ ЖКХ
Ассоциация предприятий ЖКХ заявила о необходимости срочной реформы тарифной системы, так как россияне оплачивают лишь 50% реальной стоимости коммунальных услуг, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Сергея Миронова, главу партии «Справедливая Россия». Миронов подчеркнул, что текущие тарифы не стимулируют модернизацию инфраструктуры и выгодны только монополистам в сфере тепла и электроэнергии. Для улучшения ситуации нужны триллионные инвестиции, которые должны поступать из бюджета, а не от населения. Он предложил заморозить тарифы и провести масштабный аудит расходов. По данным Генпрокуратуры, более 7 млрд рублей, собранных за ЖКУ, использовались не по назначению.

Ассоциация предприятий сферы ЖКХ заявила о необходимости срочной реформы тарифной системы, утверждая, что россияне оплачивают лишь 50% реальной стоимости коммунальных услуг. Об этом сообщает «Газета.Ru со ссылкой на Главу партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова.

Он подчеркнул, что текущие тарифы не способствуют модернизации коммунальной инфраструктуры и выгодны только монополистам в сфере тепловой и электроэнергии.

Миронов отметил, что для улучшения ситуации необходимо инвестировать триллионы рублей, однако эти средства должны поступать из бюджета, а не от населения.

Он также предложил заморозить тарифы и провести масштабный аудит в отрасли, чтобы проверить целевое использование собранных средств. По данным Генпрокуратуры, более семи миллиардов рублей, собранных за услуги ЖКХ, были использованы не по назначению.

Ранее министерство строительства и ЖКХ России предложило радикально реформировать сферу ЖКХ, чтобы обеспечить бюджетное финансирование ремонта частных коммунальных объектов. Миронов выразил согласие с Ассоциацией предприятий сферы ЖКХ в том, что дальнейшее игнорирование проблем отрасли недопустимо.