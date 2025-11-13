В пятницу в Рязанскую область придет сильный ветер

В пятницу, 14 ноября, в регионе ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, днём местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью +1, +6°С, днём +3, +8°С.