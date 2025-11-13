В подмосковном ночном клубе охранники избили 18-летнего баскетболиста

В подмосковном ночном клубе охранники избили 18-летнего баскетболиста и двоих его друзей, которые хотели попасть в заведение. Об этом пишут «Плохие новости».

После нападения Владимир оказался в коме. Оказалось, что напавший Сахраб — профессиональный спортсмен и призер турниров по единоборствам.

Вместе со своим коллегой по имени Вардан, он использовал дубинку, нанося удары по голове посетителей.

На данный момент полиция никого не задержала.