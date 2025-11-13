В отделении реанимации и интенсивной терапии рязанской ОКБ начался ремонт
В отделении реанимации и интенсивной терапии № 1 рязанской ОКБ начался ремонт. Об этом 13 ноября сообщили в соцсетях медучреждения.
Уже проведены подготовительные работы. На стены нанесут новый штукатурный слой. Затем их покрасят.
Также в отделении заменят светильники, лампы и мебель.
Фото: ОКБ