В Госдуме предложили наделить учителей статусом неприкосновенности
Депутат Госдумы Николай Новичков предложил наделить учителей статусом неприкосновенности, как у парламентариев. Он отметил низкий социальный статус педагогов и необходимость его повышения. По мнению Новичкова, учителя должны иметь особые права и решающее слово в учебном процессе и конфликтах с администрацией или родителями. Должна быть возможность выражать мнение, указывать родителям на обязанности и применять дисциплинарные меры к ученикам. Важной частью инициативы является запрет на преследование учителей и возбуждение против них административных или уголовных дел. Лишение статуса неприкосновенности возможно только за тяжкие преступления и должно решаться федеральным профессиональным органом.

Депутат Госдумы Николай Новичков предложил наделить учителей статусом неприкосновенности, аналогичным статусу парламентариев. Об этом сообщает «Абзац».

Он отметил, что положение школьных педагогов в обществе необоснованно низкое и требует системного изменения.

По мнению Новичкова, учителя должны обладать особыми правами и исключительным положением, которые позволят им иметь решающее слово как в учебном процессе, так и в конфликтах с администрацией или родителями. Он подчеркнул, что учитель должен иметь право выражать свое мнение, указывать родителям на их обязанности и применять дисциплинарные меры к ученикам, если это необходимо.

Депутат также указал на необходимость комплексной работы по повышению статуса учителей, начиная с улучшения заработной платы и заканчивая изменениями в их взаимодействии с администрацией, родителями и школьниками. В качестве первого шага он предлагает ввести норму, запрещающую любое преследование учителей и возбуждение против них административных или уголовных дел.

Новичков добавил, что механизм лишения статуса неприкосновенности должен существовать в случае совершения тяжких преступлений, но этот процесс не должен быть простым. По его мнению, аннулированием неприкосновенности должен заниматься федеральный профессиональный орган, например, комитет Всероссийского съезда учителей.