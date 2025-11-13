В ГД предложили информировать россиян о подписании кредита через «Госуслуги»

В Госдуме предложили информировать россиян о подписании кредита через «Госуслуги». С соответствующей инициативой выступили депутаты во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, передало 13 ноября ТАСС.

Предполагается, что в случае, если на договор распространяется «период охлаждения», нужно уведомить о возможности отказа от него в этот период и предоставить контактные данные кредитора.