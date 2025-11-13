Рязань
Стали известны подробности пожара в Захаровском районе
Стали известны подробности пожара в селе Жокино Захаровского района. Об этом сообщает МЧС по Рязанской области. Сообщение о возгорании жилого дома поступило 12 ноября в 10:59. В итоге огнем уничтожен дом. Пожар тушили 8 человек и 3 единицы техники. Площадь пожара составила 60 метров квадратных.

Стали известны подробности пожара в селе Жокино Захаровского района. Об этом сообщает МЧС по Рязанской области.

Напомним, 12 ноября горел жилой дом. Сообщение о возгорании поступило в 10:59.

В итоге огнем уничтожен дом. Пожар тушили 8 человек и 3 единицы техники.

Площадь пожара составила 60 метров квадратных.

Фото: МЧС по Рязанской области