Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
1 461
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
6 869
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
6 258
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
6 523
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские ученые изобрели детектор инородных тел для экстренной хирургии
В сюжете отметили, что новую разработку представили XVI Съезде хирургов России. Устройство позволит с высокой точностью обнаружить металлический предмет в теле человека, но при этом оно не сможет облучить человека. Уточняется, что этот прибор поможет хирургам сделать более точный разрез.

Рязанские ученые изобрели детектор инородных тел для экстренной хирургии. Об этом рассказали в эфире ГТРК «Ока».

В сюжете отметили, что новую разработку представили XVI Съезде хирургов России. Устройство позволит с высокой точностью обнаружить металлический предмет в теле человека, но при этом оно не сможет облучить человека. Уточняется, что этот прибор поможет хирургам сделать более точный разрез.

«Прибор нашел большой отклик среди профессионалов: хирургов, которые работают в зоне СВО, военных врачей. Нужно быстро, надежно и эффективно оказать помощь нашим бойцам», — сообщил проректор РязГМУ Игорь Сучков.

Также в сюжете уточнили, что для студентов медицинских образовательных организаций на основе данного устройства сделали тренажер.