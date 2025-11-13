Рязанские ученые изобрели детектор инородных тел для экстренной хирургии

В сюжете отметили, что новую разработку представили XVI Съезде хирургов России. Устройство позволит с высокой точностью обнаружить металлический предмет в теле человека, но при этом оно не сможет облучить человека. Уточняется, что этот прибор поможет хирургам сделать более точный разрез.

Рязанские ученые изобрели детектор инородных тел для экстренной хирургии. Об этом рассказали в эфире ГТРК «Ока».

«Прибор нашел большой отклик среди профессионалов: хирургов, которые работают в зоне СВО, военных врачей. Нужно быстро, надежно и эффективно оказать помощь нашим бойцам», — сообщил проректор РязГМУ Игорь Сучков.

Также в сюжете уточнили, что для студентов медицинских образовательных организаций на основе данного устройства сделали тренажер.