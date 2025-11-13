Рязанские росгвардейцы выезжали по сигналам «тревога» более 3000 раз за год

Отмечается, что основные причины вызова сотрудников Росгвардии — кражи и нарушения правопорядка, в том числе в магазинах, кафе, на заправках. Кроме того, с начала года сотрудники вневедомственной охраны поймали 48 человек, находящихся в розыске. Также установили около 7313 административных правонарушений.

