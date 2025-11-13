Рязанская многодетная семья получила трехкомнатную квартиру взамен аварийной

Отмечается, что заявительница с супругом и пятью детьми проживала в доме на улице Революции в поселке Ухолово. По данным прокуратуры, он был муниципальным и подлежал расселению. Другое жилье администрация не предоставила. Прокуратура подала в суд иск. Многодетная семья получила квартиру вне очереди.

В Ухолове многодетная семья получила трехкомнатную квартиру взамен аварийной. Об этом 13 ноября сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Отмечается, что заявительница с супругом и пятью детьми проживала в доме на улице Революции в поселке Ухолово. По данным прокуратуры, он был муниципальным и подлежал расселению.

Другое жилье администрация не предоставила. Прокуратура подала в суд иск. Многодетная семья получила квартиру вне очереди.