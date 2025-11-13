Рязанку заключили под стражу за покушение на убийство

Отмечается, что 10 ноября 2025 года в квартире одного из жилых домов Рязани подозреваемая, испытывая личную неприязнь к 46-летнему сожителю, нанесла ему удар ножом в область груди. На основании ходатайства следователя в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

