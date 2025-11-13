Рязанец Вадим Лебедев пропал без вести в зоне СВО

В зоне СВО пропал 30-летний рязанец Вадим Лебедев. Об этом сообщается в официальном паблике Старорязанской археологической экспедиции, где он работал до начала службы. Археологи вспоминают Вадима как весёлого и энергичного человека, который всегда был в центре внимания. «К сожалению, нам стало известно, что в августе, находясь в зоне проведения СВО и выполняя воинский долг, Вадим пропал без вести. Скорее всего, он погиб», — говорится в сообщении. Инцидент произошёл в Запорожской области во время штурма Степногорска. Старорязанская археологическая экспедиция выражает свои соболезнования семье и близким Вадима.

Фото: Старорязанская археологическая экспедиция