Рязанцы сдали в банки более 9 тонн монет, это сопоставимо с весом двух слонов

С 22 сентября по 4 октября проходила «Монетная неделя», во время которой рязанцы сдали монет почти на 5,6 миллиона рублей. Чаще всего приносили «мелочь» номиналом 10 копеек (более 990 тысяч штук). Реже всего отдавали монеты самого маленького номинала, однокопеечные (менее 6,9 тысяч экземпляров). Всего же рязанцы обменяли или зачислили на счет 2,5 миллиона монет на общую сумму почти 5,6 миллиона рублей.

В «Монетную неделю», которая проходила с 22 сентября по 4 октября, рязанцы сдали в банки более 9 тонн монет, что больше, чем вес двух индийских слонов. Об этом 13 ноября сообщили в пресс-службе регионального отделения Банка России.

Чаще всего приносили «мелочь» номиналом 10 копеек (более 990 тысяч штук). Реже всего отдавали монеты самого маленького номинала, однокопеечные (менее 6,9 тысяч экземпляров).

Всего же рязанцы обменяли или зачислили на счет 2,5 миллиона монет на общую сумму почти 5,6 миллиона рублей.