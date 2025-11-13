Рязань
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
1 446
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
6 826
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
6 240
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
6 271
Россиянам, родившимся после 2017 года, предложили запретить продажу табака
Основная цель проекта заключается в постепенном выводе табачных изделий из легального оборота для родившихся после определённой даты. Отмечается, что это не означает одномоментного запрета на курение для всех возрастных групп. Мера направлена на создание «табачного ценза», который будет постоянно повышаться.