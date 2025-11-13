Россиянам, родившимся после 2017 года, предложили запретить продажу табака

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить продажу табака гражданам, родившимся после 2017 года. Обращение направлено председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. Основная цель проекта заключается в постепенном выводе табачных изделий из легального оборота для родившихся после определённой даты. Отмечается, что это не означает одномоментного запрета на курение для всех возрастных групп. Мера направлена на создание «табачного ценза», который будет постоянно повышаться.