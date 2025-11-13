Россиянам рассказали о схеме аферистов с проверкой отопления и заменой вентиляции

Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал о схеме аферистов с проверкой отопления и заменой вентиляции. Об этом он 13 ноября сообщил RT.

Отмечается, что злоумышленники расклеивают листовки о якобы массовых жалобах на плохую вентиляцию. Когда россияне звонят по номеру, указанному в объявлении, им предлагают бесплатную диагностику.

Затем приходит человек и предлагает прочистить вентиляцию за «огромные» деньги, уточнил Бондарь.

Эксперт уточнил, что похожая схема может быть с отоплением. По его словам, к пенсионерам приходят «проверить батареи», после предлагают купить дорогие краны.

Также фиксируются случаи, когда расклеивают объявления с требованием заменить счетчики воды.