Россиянам рассказали, когда лучше покупать красную икру и рыбу перед Новым годом

Согласно информации, предоставленной доцентом базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светланой Ильяшенко, лучший период для покупки красной икры и рыбы перед Новым годом — с конца октября до середины ноября. Об этом пишет «Газета. ру».
Эксперт отметила, что в это время ассортимент магазинов уже сформирован, а цены еще не достигли пиковых значений из-за повышенного спроса.
Ильяшенко подчеркнула, что современные технологии заморозки позволяют сохранять рыбу без потери качества на протяжении нескольких месяцев, а икра в герметичной упаковке также имеет длительный срок годности.
Она добавила, что покупая продукцию в крупных проверенных магазинах, потребители могут быть уверены в качестве и безопасности икры, так как такие торговые точки обеспечивают наличие необходимых документов и поддерживают правильный температурный режим, предотвращая частичное размораживание продукта.