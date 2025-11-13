Россиянам рассказали, когда лучше покупать красную икру и рыбу перед Новым годом

Согласно доценту базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлане Ильяшенко, лучший период для покупки красной икры и рыбы перед Новым годом — с конца октября до середины ноября. В это время ассортимент магазинов уже сформирован, а цены ещё не достигли пиков из-за высокого спроса. Современные технологии заморозки сохраняют качество рыбы на несколько месяцев, а икра в герметичной упаковке хранится долго. Покупая в крупных проверенных магазинах, можно быть уверенным в качестве и безопасности продукта, так как там соблюдаются документы и правильный температурный режим, предотвращающий размораживание.

