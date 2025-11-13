Рязань
Россиянам рассказали, когда лучше покупать красную икру и рыбу перед Новым годом
Согласно информации, предоставленной доцентом базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светланой Ильяшенко, лучший период для покупки красной икры и рыбы перед Новым годом — с конца октября до середины ноября. Об этом пишет «Газета. ру».

Эксперт отметила, что в это время ассортимент магазинов уже сформирован, а цены еще не достигли пиковых значений из-за повышенного спроса.

Ильяшенко подчеркнула, что современные технологии заморозки позволяют сохранять рыбу без потери качества на протяжении нескольких месяцев, а икра в герметичной упаковке также имеет длительный срок годности.

Она добавила, что покупая продукцию в крупных проверенных магазинах, потребители могут быть уверены в качестве и безопасности икры, так как такие торговые точки обеспечивают наличие необходимых документов и поддерживают правильный температурный режим, предотвращая частичное размораживание продукта.