Россиянам рассказали, цены на горнолыжные куроры останутся стабильными

Цены на гостиницы горнолыжных курортов России не вырастут значительно в сезоне 2026 года, сообщил Сергей Кривоносов, заместитель председателя комитета Госдумы по туризму, пишет «Газета. ру».
Он отметил, что стоимость размещения в отелях увеличилась всего на 3-4%, в то время как авиабилеты подорожали на 10%.
Кривоносов также добавил, что количество туристов на горнолыжные курорты в 2025 году увеличилось на 12% по сравнению с предыдущим годом. В этом сезоне россияне все чаще выбирают отдых в стране из-за роста цен на зарубежные поездки. Самыми популярными остаются курорты Сочи, которые занимают около 35% бронирований.
Транспортная доступность курортов также играет важную роль: добраться до Красной Поляны можно всего за час на электричке из Сочи. Кривоносов подчеркнул, что погода может повлиять на посещаемость, но в последние годы условия были хорошими, и кататься на склонах можно было даже до мая. Депутат пообещал следить за работой горнолыжных трасс, чтобы избежать очередей на подъемниках.
