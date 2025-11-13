Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 13
Птн, 14
Сбт, 15
ЦБ USD 81.29 -0.07 13/11
ЦБ EUR 94.19 -0.01 13/11
Нал. USD 81.00 / 81.00 13/11 11:15
Нал. EUR 94.20 / 95.02 13/11 11:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
1 446
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
6 826
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
6 240
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
6 271
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Россиянам рассказали, цены на горнолыжные куроры останутся стабильными
Цены на гостиницы горнолыжных курортов России в сезоне 2026 года вырастут незначительно — на 3-4%, что ниже подорожания авиабилетов (10%), сообщил Сергей Кривоносов, зампредкомитета Госдумы по туризму. Заполняемость отелей начнётся с середины декабря, спад туристов не ожидается. В 2025 году число посетителей выросло на 12% благодаря интересу к внутреннему туризму. Популярные направления — Сочи (35% бронирований), Архыз, Домбай, Шерегеш, Абзаково, Банное. Важна транспортная доступность: аэропорт Сочи рядом с Красной Поляной, до трасс — час на комфортабельной электричке. Главный риск — погода, но снег держится до мая. Кривоносов обещал контролировать работу трасс, чтобы избежать очередей и перегрузок на подъемниках.

Цены на гостиницы горнолыжных курортов России не вырастут значительно в сезоне 2026 года, сообщил Сергей Кривоносов, заместитель председателя комитета Госдумы по туризму, пишет «Газета. ру».

Он отметил, что стоимость размещения в отелях увеличилась всего на 3-4%, в то время как авиабилеты подорожали на 10%.

Кривоносов также добавил, что количество туристов на горнолыжные курорты в 2025 году увеличилось на 12% по сравнению с предыдущим годом. В этом сезоне россияне все чаще выбирают отдых в стране из-за роста цен на зарубежные поездки. Самыми популярными остаются курорты Сочи, которые занимают около 35% бронирований.

Транспортная доступность курортов также играет важную роль: добраться до Красной Поляны можно всего за час на электричке из Сочи. Кривоносов подчеркнул, что погода может повлиять на посещаемость, но в последние годы условия были хорошими, и кататься на склонах можно было даже до мая. Депутат пообещал следить за работой горнолыжных трасс, чтобы избежать очередей на подъемниках.

Фото: РБК