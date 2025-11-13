Рязань
Россиян предупредили о слежке через «умные» колонки
Эксперты Роскачества предупредили, что использование умных колонок несет риски утечек данных. Для полной конфиденциальности рекомендуется физически отключать микрофон, особенно при обсуждении конфиденциальной информации. Умные колонки постоянно слушают окружающую среду, хотя запись начинается лишь после активации ключевым словом. Данные передаются зашифрованными, однако эксперты настаивают на дополнительной защите, предлагая контролировать разрешения устройств и применять защитные меры для других гаджетов вроде ноутбука.

Эксперты Роскачества предупреждают о рисках утечки данных при использовании умных колонок и рекомендуют физическое отключение микрофона как единственный способ обеспечить полную приватность, передает ТАСС.

В Центре цифровой экспертизы отметили, что такие устройства постоянно анализируют звуковое окружение, что может привести к записи и использованию личной информации пользователей.

Руководитель Центра Сергей Кузьменко подчеркнул, что обсуждение чувствительной информации вблизи умных колонок может быть небезопасным. «Любая фоновая речь может быть записана и использована для создания детального профиля пользователя, включая его интересы и привычки», — добавил он.

Для повышения безопасности эксперты рекомендуют активировать кнопку отключения микрофона, а также регулярно проверять разрешения, выданные устройствам умного дома. В случае, если колонка не используется, лучше отключить микрофон, например, в будние дни.

Кроме того, специалисты советуют применять аналогичные меры для других гаджетов, таких как ноутбуки, закрывая веб-камеры специальными шторками для предотвращения доступа даже в случае взлома.

Хотя умные колонки работают в режиме постоянного прослушивания, они не записывают разговоры непрерывно. Устройства реагируют только на слово-активатор и анализируют звуки локально. Передача данных ограничена техническими сведениями и защищена шифрованием, что делает их перехват маловероятным. Тем не менее, эксперты подчеркивают важность аппаратного уровня защиты, который предотвращает произвольное изменение функций прослушивания.