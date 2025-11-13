Россиян предупредили о слежке через «умные» колонки

Эксперты Роскачества предупреждают о рисках утечки данных при использовании умных колонок и рекомендуют физическое отключение микрофона как единственный способ обеспечить полную приватность, передает ТАСС.
В Центре цифровой экспертизы отметили, что такие устройства постоянно анализируют звуковое окружение, что может привести к записи и использованию личной информации пользователей.
Руководитель Центра Сергей Кузьменко подчеркнул, что обсуждение чувствительной информации вблизи умных колонок может быть небезопасным. «Любая фоновая речь может быть записана и использована для создания детального профиля пользователя, включая его интересы и привычки», — добавил он.
Для повышения безопасности эксперты рекомендуют активировать кнопку отключения микрофона, а также регулярно проверять разрешения, выданные устройствам умного дома. В случае, если колонка не используется, лучше отключить микрофон, например, в будние дни.
Кроме того, специалисты советуют применять аналогичные меры для других гаджетов, таких как ноутбуки, закрывая веб-камеры специальными шторками для предотвращения доступа даже в случае взлома.
Хотя умные колонки работают в режиме постоянного прослушивания, они не записывают разговоры непрерывно. Устройства реагируют только на слово-активатор и анализируют звуки локально. Передача данных ограничена техническими сведениями и защищена шифрованием, что делает их перехват маловероятным. Тем не менее, эксперты подчеркивают важность аппаратного уровня защиты, который предотвращает произвольное изменение функций прослушивания.