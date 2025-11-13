Рязань
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
1 446
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
6 826
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
6 240
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
6 271
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Россиян предупредили о штрафах за курение детей в общественных местах
Родителям несовершеннолетних детей следует быть готовыми к штрафам в случае, если их дети будут пойманы с сигаретами в общественных местах. Об этом сообщил «Абзац» со ссылкой на юриста Михаила Салкина.

Он пояснил, что хотя за сам факт курения для подростков наказание не предусмотрено, правоохранительные органы могут инициировать разбирательство, если увидят школьника с сигаретой.

В таком случае родители могут столкнуться со штрафом в размере от 500 до 2,5 тысяч рублей за неисполнение своих обязанностей по контролю за поведением ребенка. «Ответственность за курение несовершеннолетними не предусмотрена законом, но последствия могут быть серьезными для родителей, которые не следят за своими детьми», — отметил Салкин.

Кроме того, юрист добавил, что такие ситуации могут привести к постановке семьи на учет в органах опеки и последующим визитам социальных служб. Важно отметить, что родители несут ответственность за своих детей до достижения ими 18 лет, и это правило распространяется не только на курение, но и на другие административные нарушения.