Россиян предупредили о штрафах за курение детей в общественных местах

Родителям несовершеннолетних детей следует быть готовыми к штрафам в случае, если их дети будут пойманы с сигаретами в общественных местах. Об этом сообщил «Абзац» со ссылкой на юриста Михаила Салкина. Он пояснил, что хотя за сам факт курения для подростков наказание не предусмотрено, правоохранительные органы могут инициировать разбирательство, если увидят школьника с сигаретой. В таком случае родители могут столкнуться со штрафом в размере от 500 до 2,5 тысяч рублей за неисполнение своих обязанностей по контролю за поведением ребенка. Кроме того, юрист добавил, что такие ситуации могут привести к постановке семьи на учет в органах опеки и последующим визитам социальных служб.

Родителям несовершеннолетних детей следует быть готовыми к штрафам в случае, если их дети будут пойманы с сигаретами в общественных местах. Об этом сообщил «Абзац» со ссылкой на юриста Михаила Салкина.

Он пояснил, что хотя за сам факт курения для подростков наказание не предусмотрено, правоохранительные органы могут инициировать разбирательство, если увидят школьника с сигаретой.

В таком случае родители могут столкнуться со штрафом в размере от 500 до 2,5 тысяч рублей за неисполнение своих обязанностей по контролю за поведением ребенка. «Ответственность за курение несовершеннолетними не предусмотрена законом, но последствия могут быть серьезными для родителей, которые не следят за своими детьми», — отметил Салкин.

Кроме того, юрист добавил, что такие ситуации могут привести к постановке семьи на учет в органах опеки и последующим визитам социальных служб. Важно отметить, что родители несут ответственность за своих детей до достижения ими 18 лет, и это правило распространяется не только на курение, но и на другие административные нарушения.