Прошлой ночью над Россией уничтожили 130 БПЛА

За прошлую ночь, в период с 23:00 мск 12 ноября до 8:00 13 ноября, над территорией России было сбито 130 украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По 32 БПЛА уничтожили — над территорией Курской и Белгородской областей, 20 БПЛА — над Воронежской областью, 17 — над акваторией Черного моря, 7 — над территорией Республики Крым, 6 — над территорией Орловской области, 5 — над Краснодарским краем, 4 — над Тамбовской областью, 3 — над территорией Ростовской, 2 - над Брянской областями и по 1 — над Тульским и Московским регионами.

