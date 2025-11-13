Рязань
Прокуратура Милана начала расследование «туризма для снайперов» в Сараево
Прокуратура Милана начала расследование информации о том, что группы состоятельных европейцев, в том числе итальянцев, организовывали поездки в Сараево во время осады города в 1990-х годах для участия в снайперских атаках на мирных жителей. Об этом сообщает итальянское издание La Repubblica.

Согласно данным, «туристы-снайперы» платили от €80 тыс. до €100 тыс. солдатам армии Радована Караджича, бывшего лидера боснийских сербов, который был признан виновным в военных преступлениях и осуждён на пожизненное заключение Международным трибуналом в 2016 году. Сараево, расположенное в низине и окруженное горами, стало мишенью для обстрелов, в результате которых более 10 тысяч человек погибли с 1992 по 1996 год.

Снайперы стреляли по людям на улицах, включая детей, без разбора, что сравнивается с игрой или сафари. Расследование было инициировано после жалобы миланского писателя Эцио Гаваццени, который провел собственное расследование. В настоящее время власти работают над установлением личностей подозреваемых.