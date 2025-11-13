Политолога Екатерину Шульман* внесли в список террористов и экстремистов
Политолога Екатерину Шульман* внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом 13 ноября сообщило РИА Новости.
Ранее политолога заочно арестовали по делу о нарушении законодательства об иностранных агентах.
Напомним, Шульман* признали иноагентом в апреле 2022 года. В мае 2025 года МВД России объявило ее в розыск.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесено в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Фото: скриншот из интервью YouTube-канала «Осторожно, Собчак»