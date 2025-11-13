Политолога Екатерину Шульман* внесли в список террористов и экстремистов

Ранее политолога заочно арестовали по делу о нарушении законодательства об иностранных агентах. Напомним, Шульман* признали иноагентом в апреле 2022 года. В мае 2025 года МВД объявило ее в розыск. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесено в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга