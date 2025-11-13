Рязань
ЦБ USD 80.6 -0.69 14/11
ЦБ EUR 93.7 -0.49 14/11
Нал. USD 81.00 / 81.40 13/11 18:15
Нал. EUR 94.20 / 95.17 13/11 18:15
Политолога Екатерину Шульман* внесли в список террористов и экстремистов
Ранее политолога заочно арестовали по делу о нарушении законодательства об иностранных агентах. Напомним, Шульман* признали иноагентом в апреле 2022 года. В мае 2025 года МВД объявило ее в розыск. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесено в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Политолога Екатерину Шульман* внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом 13 ноября сообщило РИА Новости.

Ранее политолога заочно арестовали по делу о нарушении законодательства об иностранных агентах.

Напомним, Шульман* признали иноагентом в апреле 2022 года. В мае 2025 года МВД России объявило ее в розыск.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесено в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Фото: скриншот из интервью YouTube-канала «Осторожно, Собчак»