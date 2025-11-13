Павел Малков: учиться в Рязанском десантном училище — настоящая честь!

Губернатор Рязанской области Павел Малков поучаствовал в торжественном мероприятии, посвященном 107 годовщине со дня образования Рязанского училища ВДВ имени генерала армии В. Ф. Маргелова. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства. Курсанты училища исполнили Гимн России. Состоялось возложение Гирлянды памяти к Стеле выпускникам, достойно выполнившим свой воинский долг. Прошел торжественный митинг. Подразделения училища прошли по плацу торжественным маршем.

Было зачитано поздравление от Командующего Воздушно-десантными войсками, Героя Российской Федерации Михаила Теплинского.

«За более чем вековую историю училище подготовило свыше 50 тысяч офицеров, военных профессионалов, которые защищали свободу и независимость нашей Родины на фронтах Великой Отечественной войны, в ходе локальных войн и вооруженных конфликтов, а также в миротворческих операциях. Многие из выпускников занимали и занимают руководящие должности в Министерстве обороны РФ, возглавляют субъекты нашего государства. 147 стали генералами, 209 выпускников удостоены высокого звания Героев Советского Союза и Российской Федерации. Сегодня, подтверждая приверженность десантным принципам, выпускники училища в ходе проведения СВО эффективно выполняют боевые задачи, демонстрируя мужество, решительность, отменную боевую выучку на всей линии боевого соприкосновения. За отвагу и героизм, проявленные при выполнении боевых и специальных задач, многие выпускники награждены государственными наградами, а 73 из них — удостоены высокого звания Героя России», — отмечено там.

Павел Малков подчеркнул заслуги Рязанского училища ВДВ в обеспечении безопасности государства и большой вклад его выпускников в боевую славу страны.

«Легендарный военный вуз России, кузница кадров, которая славится не только у нас в стране, но и по всему миру. Выпускники этого учебного заведения очень доходчиво показали всему миру преимущество обучения именно здесь. Современная учебная база, уважаемые преподаватели, настоящие профессионалы, лучшие воинские традиции. Учиться в Рязанском училище ВДВ — настоящая честь. Воля, мужество, честь, отвага на поле боя — все это десантное братство. А главное — это преданность Отечеству! Низкий поклон всем, кто достойно служит нашей стране. В их честь Президент России объявил Год защитника Отечества. Нет сомнений, что победа снова будет за нами. И все задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим, будут выполнены», — сказал Павел Малков.

Глава региона вручил награду доценту кафедры Рязанского десантного училища, ветерану ВДВ Сергею Павлову. За многолетнюю безупречную службу и большой вклад в патриотическое воспитание молодежи ему присвоено почетное звание «Почетный гражданин Рязанской области». Также ряд военнослужащих отмечен государственными наградами РФ.