Опубликована афиша Международного фестиваля спектаклей о любви «Свидания на Театральной»

Он состоится с 16 по 23 ноября 2025 года. В рамках фестиваля пройдут творческие встречи, обсуждения спектаклей и специальные проекты, направленные на вовлечение зрителей в театральный процесс.