Опубликована афиша Международного фестиваля спектаклей о любви «Свидания на Театральной»
Он состоится с 16 по 23 ноября 2025 года. В рамках фестиваля пройдут творческие встречи, обсуждения спектаклей и специальные проекты, направленные на вовлечение зрителей в театральный процесс.
В конкурсной программе будут представлены постановки:
- 16 ноября в 12:00 и 14:00 Ереванский государственный камерный театр откроет фестиваль сказкой из 2-х действий «Сердишься?» (0+);
- 16 ноября в 17:00 и 20:00 состоятся показы музыкального спектакля «Азнавур. Путешествие сквозь время и музыку» Ереванского государственного камерного театра. Постановка создана по мемуарам Ш. Азнавура «La Bohème. Прошедшие дни» (16+);
- 17 ноября в 19:00 Чувашский государственный театр юного зрителя им. М. Сеспеля покажет драму с элементами иронии «Горе от ума» по одноименной пьесе А. Грибоедова (12+);
- 18 ноября в 14:00 и в 19:00 Гомельский областной драматический театр (Республика Беларусь) покажет драму «Ивановъ. Русский Гамлетъ» по пьесе А. П. Чехова (18+);
- 19 ноября в 19:00 Новомосковский филиал «Тульский государственный театр драмы им. М. Горького» представит музыкальную комедию в двух действиях «Переполох в доме Сганареля» по пьесе Ж.-Б. Мольера (16+);
- 20 ноября в 19:00 «Чайка» — холодная комедия, поставленная по пьесе А. П. Чехова, которую привезет Нижнетагильский драматический театр (18+);
- 21 ноября в 19:00 Костромской драматический театр имени А. Н. Островского покажет драму «Дни Турбиных», поставленная по одноименной пьесе, созданной на основе романа «Белая Гвардия» М. А. Булгакова (16+);
- 22 ноября в 13:00 и 16:00 зрителей ждет пластический спектакль о любви «Nakata», привезенный из Франции «г. Марсель» (16+);
- 22 ноября в 18:00 Курганский государственный театр драмы представит роман о молодости «Капитанская дочка» по одноименной повести А. С Пушкина (12+);
- 23 ноября в 13:00 Камерный драматический театр г. Вологды привезет драму «Сильнее любви», поставленную по пьесу Б. Лавренева (16+);
- 23 ноября в 18:00 Таганрогский драматический театр им. А. П. Чехова завершит программу фестиваля психодрамой «Каренины. Лабиринты памяти», поставленный по мотивам романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина» в инсценировке Анны Фекета и Ольги Головковой (18+).