Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 13
Птн, 14
Сбт, 15
ЦБ USD 81.29 -0.07 13/11
ЦБ EUR 94.19 -0.01 13/11
Нал. USD 81.00 / 81.05 13/11 17:20
Нал. EUR 94.20 / 95.02 13/11 17:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
1 456
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
6 857
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
6 254
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
6 516
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Опубликована афиша Международного фестиваля спектаклей о любви «Свидания на Театральной»
Он состоится с 16 по 23 ноября 2025 года. В рамках фестиваля пройдут творческие встречи, обсуждения спектаклей и специальные проекты, направленные на вовлечение зрителей в театральный процесс.

Опубликована афиша Х Международного фестиваля спектаклей о любви «Свидания на Театральной. Семья». Об этом сообщает пресс-служба Рязанского театра драмы.

Он состоится с 16 по 23 ноября 2025 года.

В рамках фестиваля пройдут творческие встречи, обсуждения спектаклей и специальные проекты, направленные на вовлечение зрителей в театральный процесс.

В конкурсной программе будут представлены постановки:

  • 16 ноября в 12:00 и 14:00 Ереванский государственный камерный театр откроет фестиваль сказкой из 2-х действий «Сердишься?» (0+);
  • 16 ноября в 17:00 и 20:00 состоятся показы музыкального спектакля «Азнавур. Путешествие сквозь время и музыку» Ереванского государственного камерного театра. Постановка создана по мемуарам Ш. Азнавура «La Bohème. Прошедшие дни» (16+);
  • 17 ноября в 19:00 Чувашский государственный театр юного зрителя им. М. Сеспеля покажет драму с элементами иронии «Горе от ума» по одноименной пьесе А. Грибоедова (12+);
  • 18 ноября в 14:00 и в 19:00 Гомельский областной драматический театр (Республика Беларусь) покажет драму «Ивановъ. Русский Гамлетъ» по пьесе А. П. Чехова (18+);
  • 19 ноября в 19:00 Новомосковский филиал «Тульский государственный театр драмы им. М. Горького» представит музыкальную комедию в двух действиях «Переполох в доме Сганареля» по пьесе Ж.-Б. Мольера (16+);
  • 20 ноября в 19:00 «Чайка» — холодная комедия, поставленная по пьесе А. П. Чехова, которую привезет Нижнетагильский драматический театр (18+);
  • 21 ноября в 19:00 Костромской драматический театр имени А. Н. Островского покажет драму «Дни Турбиных», поставленная по одноименной пьесе, созданной на основе романа «Белая Гвардия» М. А. Булгакова (16+);
  • 22 ноября в 13:00 и 16:00 зрителей ждет пластический спектакль о любви «Nakata», привезенный из Франции «г. Марсель» (16+);
  • 22 ноября в 18:00 Курганский государственный театр драмы представит роман о молодости «Капитанская дочка» по одноименной повести А. С Пушкина (12+);
  • 23 ноября в 13:00 Камерный драматический театр г. Вологды привезет драму «Сильнее любви», поставленную по пьесу Б. Лавренева (16+);
  • 23 ноября в 18:00 Таганрогский драматический театр им. А. П. Чехова завершит программу фестиваля психодрамой «Каренины. Лабиринты памяти», поставленный по мотивам романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина» в инсценировке Анны Фекета и Ольги Головковой (18+).