Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 13
Птн, 14
Сбт, 15
ЦБ USD 81.29 -0.07 13/11
ЦБ EUR 94.19 -0.01 13/11
Нал. USD 81.02 / 81.00 13/11 11:51
Нал. EUR 94.20 / 95.02 13/11 11:51
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
1 446
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
6 826
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
6 240
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
6 271
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Минобрнауки не запретит прием на платные места с низким средним баллом ЕГЭ
Министерство науки и высшего образования России не будет полностью запрещать прием абитуриентов на платные места в вузах, где средний балл ЕГЭ поступивших ниже 50. Об этом сообщили в ведомстве, передает «РИА Новости». Ограничения коснутся около 10% специальностей, включая бизнес-информатику, торговое дело, товароведение, юриспруденцию и психологию. Ранее в конце октября Минобрнауки представило проект методики распределения платных мест в вузах на 2026/27 учебный год, в котором предлагалось ограничить прием на коммерческие места при среднем балле ЕГЭ ниже 50.

Министерство науки и высшего образования России не будет полностью запрещать прием абитуриентов на платные места в вузах, где средний балл ЕГЭ поступивших ниже 50. Об этом сообщили в ведомстве, передает «РИА Новости».

Ограничения коснутся около 10% специальностей, включая бизнес-информатику, торговое дело, товароведение, юриспруденцию и психологию. Ранее в конце октября Минобрнауки представило проект методики распределения платных мест в вузах на 2026/27 учебный год, в котором предлагалось ограничить прием на коммерческие места при среднем балле ЕГЭ ниже 50.

До этого вузы самостоятельно определяли количество студентов на платной основе и специальные направления, однако с мая этого года их возможности в этом вопросе были ограничены. В феврале президент Владимир Путин поручил исключить избыточный набор по специальностям, которые не востребованы на рынке труда и в экономике.