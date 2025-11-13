Минобрнауки не запретит прием на платные места с низким средним баллом ЕГЭ

Министерство науки и высшего образования России не будет полностью запрещать прием абитуриентов на платные места в вузах, где средний балл ЕГЭ поступивших ниже 50. Об этом сообщили в ведомстве, передает «РИА Новости». Ограничения коснутся около 10% специальностей, включая бизнес-информатику, торговое дело, товароведение, юриспруденцию и психологию. Ранее в конце октября Минобрнауки представило проект методики распределения платных мест в вузах на 2026/27 учебный год, в котором предлагалось ограничить прием на коммерческие места при среднем балле ЕГЭ ниже 50.

До этого вузы самостоятельно определяли количество студентов на платной основе и специальные направления, однако с мая этого года их возможности в этом вопросе были ограничены. В феврале президент Владимир Путин поручил исключить избыточный набор по специальностям, которые не востребованы на рынке труда и в экономике.