Мероприятия «Рязань — Новогодняя столица России» пройдут до 7 января 2026 года

Отмечается, что праздничные мероприятия будут проходить ежедневно. Самые массовые из них намечены на 13 декабря, в ночь с 31 декабря 2025 года, на 1 января 2026 года и на 7 января 2026 года. Планируется, что ежедневно на охране общественного порядка на массовых мероприятиях будут задействованы более 100 полицейских и более 60 сотрудников Росгвардии.

