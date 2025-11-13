KFC продлила права на свой товарный знак в России

KFC сохранила эксклюзивные права на свой бренд в России — Роспатент продлил действие товарного знака до октября 2036 года. Решение приняли 11 ноября. Американская Yum! Brands приостановила развитие в России в 2022 году, а в 2023-м продала местный бизнес компании «Смарт Сервис», которая получила мастер-франшизу на KFC и права на бренд Rostic’s.