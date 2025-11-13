Из Рязани депортировали ранее осужденных пятерых иностранцев
Из Рязани депортировали ранее осужденных пятерых иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Три гражданина стран Средней Азии, один — страны Закавказья и один выходец из Восточной Европы были осуждены за различные преступления: грабеж, разбой, кражи и неоднократное управление транспортным средством в состоянии опьянения.
После депортации указанным иностранным гражданам будет запрещен въезд в Россию на срок от пяти и более лет.
Сотрудники полиции сопроводили их в аэропорт.