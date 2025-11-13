Рязань
Инвесткомпания «Закорд» вошла в проект Корпорации развития «Кадры для инвесторов»
Производитель автокомпонентов ООО «Закорд», который возводит новый комплекс на территории ИПП «Рязанский», вошел в проект Корпорации развития Рязанской области «Кадры для инвесторов» и стал 20-м участником. Об этом сообщили в Корпорации развития.

Для формирования кадрового резерва резидента парка Корпорация развития региона организовала 13 ноября первый тур консультаций с участием руководства предприятия, Центра опережающей профподготовки, рязанских многопрофильного и политехнического колледжей, автотранспортного техникума и железнодорожного колледжа.

Резидент индустриального парка начал строительство производственного комплекса на площади 5 га, включающего цеха, склады и административный блок. На первоначальном этапе планируют выпустить воздушные салонные фильтры для автомобилей. В дальнейшем ассортимент выпускаемых автокомпонентов расширят.

Инвестор планирует создать крупносерийное производство. Ожидается, что в год будут выпускать до двух миллионов единиц товара.

К запуску завода осенью 2026 года потребуется около 10 сотрудников, а при выходе на полный производственный цикл — порядка 50 человек. Открыты вакансии как рабочих специальностей, так и инженерного состава.

«Наше производство легкое, но требует кропотливой работы, поэтому основными требованиями к персоналу будут дисциплинированность и готовность к рутинному труду. Мы готовы сами обучать специалистов универсальности, чтобы они смогли работать на разных участках производства», — отметил гендиректор «Закорда» Павел Жирнов.

Представители ссузов предложили руководству компании рассмотреть выпускников отделений подготовки торговых менеджеров, логистов, аппаратчиков и других специальностей. Встречу со студентами инвестор запланировал провести в апреле 2026 года.

«В помощь инвесторам при решении кадровых вопросов три года назад мы создали и успешно реализуем межведомственный проект „Кадры для инвесторов“. Как показывает практика, мы выстроили эффективный путь, который сокращает до минимума расстояние между инвестором и потенциальным соискателем», — заявила замгендиректора Корпорации развития Дарья Соснова.

В проекте участвуют 20 инвесткомпаний региона, 25 ссузов и 5 вузов, все общеобразовательные организации, Центр опережающей профессиональной подготовки, Центр занятости населения, студенческие отряды и Движение Первых.