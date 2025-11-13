Госдума приняла закон о едином рейтинге автошкол

Госдума во 2-ом и 3-м чтениях приняла законопроект о создании рейтинга автошкол, сообщает «Коммерсантъ». Показатели для рейтинга будет определять правительство. Ранее ГИБДД предлагала учитывать аварийность выпускников и результаты экзаменов. Закон разработано МВД и внесено правительством. По данным ГИБДД, в 2024 году только 14% кандидатов сдали практический экзамен с первого раза. Замглавы МВД Игорь Зубов считает, что рейтинг повысит конкуренцию и улучшит качество подготовки. На конец 2024 года в России работает более 7,5 тыс. автошкол, из них 5,9 тыс. обучают на категорию В. Автошколы критикуют идею, указывая на отсутствие прямой связи между качеством обучения и аварийностью, а также подчеркивают, что ответственность за выдачу прав лежит на ГИБДД.

Госдума России одобрила во втором и третьем чтениях правительственный законопроект о создании рейтинга автошкол. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно документу, показатели для формирования рейтинга будут определены правительством. Ранее ГИБДД предлагала учитывать в рейтинге такие факторы, как аварийность с участием выпускников автошкол и результаты сдачи экзаменов.

Законопроект был разработан МВД и внесен правительством. По данным ГИБДД, в 2024 году только 14% кандидатов в водители успешно сдали практический экзамен с первого раза. Заместитель главы МВД Игорь Зубов отметил, что создание рейтинга повысит конкуренцию между автошколами и улучшит качество подготовки будущих водителей. Проект постановления правительства с конкретными критериями для рейтинга уже подготовлен, но пока не опубликован.

На конец 2024 года в России действовало более 7,5 тысяч автошкол, из которых 5,9 тысяч обучают водителей на категорию B. Однако планы правительства по созданию единого рейтинга учебных организаций вызвали критику со стороны автошкол, которые считают, что между качеством обучения и аварийностью нет прямой связи, а ответственность за выдачу прав лежит исключительно на ГИБДД.