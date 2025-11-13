Рязань
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
1 445
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
6 826
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
6 240
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
6 271
Госдума предложила защиту от мошенников при продаже единственного жилья
В Госдуме предложили новый механизм защиты продавцов единственного жилья от мошенничества с помощью эскроу-счета. Депутаты Сергей Миронов и Яна Лантратова предложили переводить деньги продавцу только через 48 часов после внесения записи в ЕГРН. За это время банк, Росреестр и правоохранительные органы проверят сделку на мошенничество или принуждение. Миронов отметил, что отмены сделок из-за вмешательства мошенников становятся частыми, и часто суды встают на сторону продавцов, оставляя покупателей без денег и квартир. Инициатива направлена на повышение безопасности всех участников рынка недвижимости.

