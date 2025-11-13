Госдума предложила защиту от мошенников при продаже единственного жилья

В Госдуме предложили новый механизм защиты продавцов единственного жилья от мошенничества с помощью эскроу-счета. Депутаты Сергей Миронов и Яна Лантратова предложили переводить деньги продавцу только через 48 часов после внесения записи в ЕГРН. За это время банк, Росреестр и правоохранительные органы проверят сделку на мошенничество или принуждение. Миронов отметил, что отмены сделок из-за вмешательства мошенников становятся частыми, и часто суды встают на сторону продавцов, оставляя покупателей без денег и квартир. Инициатива направлена на повышение безопасности всех участников рынка недвижимости.