В Госдуме предложили новый механизм защиты продавцов единственного жилья от мошенничества при помощи эскроу-счета. Инициативу выдвинули депутаты Сергей Миронов и Яна Лантратова, которые отметили необходимость повышения безопасности сделок с недвижимостью, передает «Газета». По предложенному механизму, средства от продажи будут переведены продавцу только через 48 часов после внесения записи в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). В течение этого времени банк, Росреестр и правоохранительные органы проведут проверку сделки на наличие признаков мошенничества или принуждения. Сергей Миронов подчеркнул, что случаи отмены сделок по продаже квартир стали регулярными — продавцы сообщают о мошенниках, вмешивающихся в процесс, и требуют вернуть свое жилье. «Суды часто встают на сторону продавцов, а добросовестные покупатели остаются без денег и без квартир», — отметил депутат. Инициатива направлена на защиту всех участников сделок с недвижимостью и создание более безопасной среды для покупки и продажи жилья.
Госдума предложила защиту от мошенников при продаже единственного жилья
