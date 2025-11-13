Гидрометцентр: на 80% территории России уже лежит снег

По информации научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, около 80% территории России уже покрыто снегом. Об этом пишет РИА Новости. Он отметил, что снежный покров установился в большинстве регионов страны, включая Дальневосточный, Сибирский и Уральский федеральные округа. Вильфанд также добавил, что снег уже выпал на европейской части России, в частности, в Ненецком автономном округе, восточной части Архангельской области, а также в Коми и Мурманской области. Хотя снега не очень много, он лежит уже пять дней. Метеоролог подчеркнул, что зима постепенно укрепляется на большей части страны, и устойчивый снежный покров вскоре распространится и на центральные регионы.

