Актрису Яну Троянову* заочно приговорили к 8 годам колонии

Военный суд Москвы заочно признал Троянову* виновной по делу о призывах к терроризму. Также ей назначили штраф в 250 тысяч рублей и запретили администрировать сайты четыре года. Раннее она давала интервью, где высказывалась против СВО и власти, а сама покинула страну в 2022 году. *признана иноагентом, внесена в список экстремистов и террористов

Военный суд Москвы заочно признал Троянову* виновной по делу о призывах к терроризму. Также ей назначили штраф в 250 тысяч рублей и запретили администрировать сайты четыре года.

Раннее она давала интервью, где высказывалась против СВО и власти, а сама покинула страну в 2022 году.

*признана иноагентом, внесена в список экстремистов и террористов